Viúva de Erasmo Carlos usou vestido do dia do casamento no velório do marido

Detalhe no visual da viúva de Erasmo Carlos chamou a atenção nas fotos do velório do cantor no Rio de Janeiro

Viúva do cantor Erasmo Carlos, a pedagoga Fernanda Passos escolheu um vestido com significado para acompanhar o velório do seu marido no Rio de Janeiro nesta semana. Os fãs mais atentos perceberam que ela usou o mesmo vestido do dia do seu casamento com o cantor.

O vestido branco com estampa de tigres foi usado por ela nas fotos em que os dois comemoraram o casamento há cerca de três anos. Agora, ela repetiu o look para dar o último adeus ao marido.

Fernanda e Erasmo namoraram por 9 anos antes de se casarem em 2019 em uma cerimônia civil.

Viúva de Erasmo Carlos desabafa sobre o velório

A pedagoga Fernanda Passos escreveu um recado nas redes sociais para desabafar após o velório do corpo do marido, o cantor Erasmo Carlos, que faleceu aos 81 anos. Ela fez um desabafo sobre o que viveu no dia de velar o corpodo marido e como está se sentindo neste momento.

"Eu não queria que ninguém te visse, te tocasse, te encarasse assim! Mas eu deixei você me guiar e sua voz no meu ouvido: Deixa pra lá, meu bem! Finge que não ouviu, eu quero viver em paz. Eu só quero paz. Que orgulho da sua sabedoria! Você soube se preservar e eu quero manter te preservando. Meus 1,62 eram incapazes de fazer o que eu gostaria pelos seus 1,86. Mas eu me muni das minhas armas e fui. Minhas armas eram o meu amor incondicional por você e a música. Uma guerra assistida e solitária! Daqui a pouco as pessoas vão retomar a vida, vão me esquecer e deixar de falar de você, mas eu vou continuar lutando", finalizou.