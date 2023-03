Viúva de Canisso se despede no velório do baixista na Grande São Paulo

Viúva de Canisso, Adriana Vilhena é fotografada ao dar o último adeus para o marido no velório nesta quarta-feira, 15

Viúva do baixista Canisso, Adriana Vilhena deu o último adeus para o marido nesta quarta-feira, 15. De roupa preta, ela foi fotografada ao lado do caixão do marido durante o velório em Barueri, na Grande São Paulo, e foi amparada pelos amigos e familiares.

A despedida para José Henrique Campos Pereira, o Canisso, foi aberta ao público no Ginásio José Corrêa, em Barueri. Ele faleceu na última segunda-feira, 13, aos 57 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Canisso era o baixista da banda Raimundos. O grupo lamentou a despedida inesperada. “É com imenso pesar que a família Raimundos comunica o falecimento do baixista Canisso. Para nós, José Henrique Campos Pereira, o eterno Canisso, sempre estará vivo nos nossos corações e na música brasileira”, informaram.

Fotos: Tomzé Fonseca/Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Toscano Vilhena (@dricavilhena)

Dinho Ouro Preto se despede de Canisso

Logo após a notícia da morte de Canisso, o vocalista Dinho Ouro Preto, da banda Capital Inicial, desabafou ao lamentar a morte do colega de profissão em um post nas redes sociais.

"O meu querido amigo e grande artista Canisso se foi. Essa notícia me dói na alma. Que dia terrível. O que se pode dizer numa hora dessas? Como o destino pode ser tão indiferente? Nessas horas somos lembrados da nossa fragilidade e da importância das nossas famílias e dos nossos amigos", disse ele.

Então, ele relembrou a amizade deles. "O Canisso era um amigo de muitos anos, nos divertimos muito juntos. Tocamos e gravamos juntos várias vezes. Ele e a Adriana eram um casal sensacional, engraçados, carinhosos, generosos e inseparáveis. Eu adorava a companhia dos dois. Que eu possa sempre lembrar dele assim: alegre e cercado de amigos que o adoravam. Meus pêsames à Adriana, Pedro, Lori, Nina e Maike. Que o canisso seja sempre lembrado como grande ser humano e artista", afirmou.