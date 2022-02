Virginia Fonseca e Zé Felipe se preparam para shows no feriado: ''Dando play no nosso carnaval!''

Virginia Fonseca e Zé Felipe estão se preparando para viagens para a maratona de shows no Carnaval

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 12h58

Virginia Fonseca (22) e Zé Felipe (23) já estão prontos para iniciar a maratona de shows do Carnaval.

Nesta sexta-feira, 25, a influenciadora decidiu usar suas redes sociais para exibir os preparativos do casal que está prestes a embarcar para o primeiro show em Cascavel, no Paraná.

No clique publicado nas redes, Virginia aparece deitada no colo do amado, enquanto eles estavam descansando após arrumar as malas, usando chapéus estilosos que eles levarão para as viagens.

Na legenda, ela celebrou o momento: "No meio da bagunça, dando play no nosso carnaval! Au Cascavel - PR hoje nós tamo ai pro show do Joseph".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Casal de doidos!", brincou outro. "Maravilhosos!", escreveu um terceiro.

Momento família!

Recentemente, Virginia e Zé usaram as redes sociais para exibir um momento encantador que viveram coladinhos com a filha, Maria Alice (8 meses).

"Meu tudo!", escreveram os papais babões na ocasião.

Confira o clique de Virginia Fonseca e Zé Felipe se preparando para os shows do Carnaval: