Valesca Popozuda lança novo single com Tati Quebra Barraco e WC No Beat

Valesca Popozuda festeja o lançamento do seu novo single, chamado Faz Direito

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 16h38

A cantora Valesca Popozuda está com uma nova música em sua carreira. Nesta semana, ela lançou a canção Faz Direito, que é uma parceria com Tati Quebra Barraco e o produtor WC No Beat.

"Estou muito animada. Tenho um respeito enorme pela Tati e o WC é um dos maiores nomes do trap. A cada trabalho novo eu dou a minha identidade. Eu aposto todas as fichas. A música e o clipe estão incríveis. O clipe está bem do jeitinho do que planejamos. De trazer a nossa história e referência própria desde o começo. Já percebo isso até, que algumas pessoas já captaram referências de "Beijinho No Ombro". Isso É muito bacana. E só mostra mesmo que temos bagagem para isso", disse ela.

Logo depois, ela completou: “A parceria está fenomenal. A Tati levou alegria e animação. Nós duas tivemos várias ideias doidas e o WC, que é mais doido ainda, mergulhou de cabeça”. Tati também celebrou o novo projeto. “Em 2022 gravando pela primeira vez com Valesca Popozuda. Tudo no tempo certo. E o WC foi o máximo. Estou muito ansiosa para a galera conferir”, declarou.

A nova canção está disponível nas plataformas digitais.