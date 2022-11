Time do coração de Erasmo Carlos presta homenagem ao cantor: ''Ilustre vascaíno!''

Vascaíno Roxo, Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira, 22, aos 81 anos

Nesta terça-feira, 22, Erasmo Carlos (1941 - 2022) recebeu uma homenagem póstuma especial do seu time do coração, o Vasco da Gama.

O cantor faleceu no início da tarde desta terça-feira, aos 81 anos de idade. Ele estava intubado em um hospital do Rio de Janeiro com um quadro de síndrome edemigênica.

Como uma forma de homenagear o cantor, o clube publicou no feed do Instagram uma foto de Erasmo com a seguinte legenda:

"É como profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do ilustre vascaíno e símbolo da música brasileira, Erasmo Carlos. 'Sai da frente, que o nosso Vasco vai passar...' Sabemos que sempre estará conosco. Descanse em paz, Tremendão".

VEJA A HOMENAGEM QUE O TIME VASCO DA GAMA FEZ PARA ERASMO CARLOS: