Simone Mendes revela quais são os seus cuidados com a beleza: ‘Coisas simples’

Em conversa com a CARAS Digital, Simone Mendes fala sobre seus cuidados de beleza e os figurinos dos shows

A cantora Simone Mendes conversou com a CARAS Digital e falou sobre os seus cuidados com a beleza. A estrela contou que cuida de sua aparência, mas sem muitos rituais.

“Migla, tenho que assumir que eu não tenho lá muitos cuidados no dia a dia. Procuro sempre ir a minha dermatologista, não dormir de maquiagem. Quando tenho tempo, vou ao salão cuidar e hidratar os cabelos. As coisas simples do dia a dia”, contou ela.

Em carreira solo, os figurinos de Simone nos shows sempre chamam a atenção. Tanto que ela sempre é elogiada por exibir toda a sua beleza com looks poderosos e justos ao corpo. Agora, ela contou que é o seu stylist quem escolhe os modelitos para ela brilhar no palco.

"Estou com uma equipe de Stylist que tem me ajudado em todos os meus compromissos. Nos reunimos todo início de mês para fazer a prova dos looks que vamos usar ao longo dos dias. Confio bastante no trabalho do Erick Maia e vejo que o público também tem aprovado os meu figurinos", afirmou ela.

Veja alguns looks que Simone Mendes já usou nos shows:

View this post on Instagram A post shared by Simone Mendes (@simonemendes)

View this post on Instagram A post shared by Simone Mendes (@simonemendes)

View this post on Instagram A post shared by Simone Mendes (@simonemendes)

Simone Mendes comemora o sucesso da música Dois Fugitivos

A cantora Simone Mendes está radiante com uma nova conquista em sua carreira solo. Nesta segunda-feira, ela atingiu o primeiro lugar nas rádios do Brasil com a música Dois Fugitivos, que faz parte do seu álbum Cintilante.

Em conversa com a CARAS Digital, a estrela comemorou o marco em sua trajetória. “Migla, estou transbordando de tanta alegria. Sou muito grata ao meu público, fãs… A todos que acompanham meu trabalho. Me sinto extremamente abraçada e abençoada! Nunca vou deixar de agradecer, muito obrigada!”, disse ela. Vale lembrar que a canção Dois Fugitivos também tem 27 milhões de plays no Spotify e 47 milhões de views no YouTube.