Simone Mendes celebra nova conquista na carreira solo: ‘Transbordando de tanta alegria’

Com exclusividade para a CARAS Digital, Simone Mendes celebra ao ver a música Dois Fugitivos em primeiro lugar nas rádios do Brasil

A cantora Simone Mendes está radiante com uma nova conquista em sua carreira solo. Nesta segunda-feira, ela atingiu o primeiro lugar nas rádios do Brasil com a música Dois Fugitivos, que faz parte do seu álbum Cintilante.

Em conversa com a CARAS Digital, a estrela comemorou o marco em sua trajetória. “Migla, estou transbordando de tanta alegria. Sou muito grata ao meu público, fãs… A todos que acompanham meu trabalho. Me sinto extremamente abraçada e abençoada! Nunca vou deixar de agradecer, muito obrigada!”, disse ela. Vale lembrar que a canção Dois Fugitivos também tem 27 milhões de plays no Spotify e 47 milhões de views no YouTube.

O álbum Cintilante é o primeiro projeto da carreira solo de Simone e já tem mais de 630 milhões de plays nas plataformas de áudio e vídeo. Entre os sucessos estão Erro Gostoso, Manda Um Oi, Daqui Pra Sempre, Beijoqueira, Não Vai Ver Nunca e Oceano. Com tanto sucesso, a cantora contou sobre como se sente ao realizar seus sonhos.

“Eu sempre tive uma força e certeza muito grande no meu coração. Deus sempre conversou muito comigo que eu precisava continuar a fazer o que tanto amo, que é cantar e levar a minha música para meus fãs. Tenho conquistado tanta coisa incrível na minha carreira: Dois Fugitivos em primeiro lugar nas rádios, 5 músicas no Top 200 do Spotify, sendo 3 delas no Top 20. Estou muito feliz e realizada”, afirmou ela.

Por fim, Simone Mendes contou que os fãs podem aguardar mais novidades ainda em 2023. “Já estou preparando meu novo DVD, que será gravado em Fortaleza no dia 16 de dezembro. Se preparem que vem muita música boa por aí”, declarou.

Simone mostrou encontro com a mãe de Marília Mendonça

Há pouco tempo, Simone Mendes recebeu um convite para almoçar com a mãe de Marília Mendonça, em Goiânia (GO) e foi até a casa de dona Ruth Moreira visitá-la. "Estou com uma convidada de última hora, show em Goianésia hoje, uma pessoa maravilhosa, super carismática, e eu vou almoçar com ela. Ai meu Deus, como estou nervosa. Estou fazendo um arroz de fraldinha e daqui a pouco ela estará aqui. O dia vai ser top", contou Ruth, emocionada, momentos antes de encontrar a cantora.

Empolgada, Simone registrou a hora em que chegou na casa de dona Ruth e compartilhou com os fãs como foi a recepção. "Cheguei! Agora sim", disse Simone. A mãe de Marília se surpreendeu com o tamanho da artista e disparou: "É do meu tamanho. Que linda!". Carinhosa, a sertaneja a elogiou. "Cheirosa", respondeu a irmã de Simaria.