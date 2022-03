Shawn Mendes desabafa sobre término com Camila Cabello em vídeo

Shawn Mendes e Camila Cabello se separaram no final de 2021 e nesta sexta-feira, o cantor gravou um vídeo desabafando

CARAS Digital Publicado em 19/03/2022, às 09h51

Na última sexta-feira, 18, Shawn Mendes (23) postou em seu Instagram um vídeo desabafando sobre seu término com a cantora Camila Cabello (25).

No vídeo, o cantor disse: "Quando você termina com alguém, você pensa que é o melhor a se fazer e não pensa todas as coisas ruins que podem vir".

Tocando um piano enquanto falava, o dono do hit Stitches ainda falou: "Para quem eu ligo quando estou tendo um ataque de pânico? Para quem eu ligo quando estou no limite? Acho que essa realidade me atingiu, como: 'Eu estou sozinho agora'. Eu realmente se sinto sozinho e eu odeio isso".

Os fãs de Shawn apoiaram o cantor e enviaram mensagens de carinho nos comentários. Um seguidor escreveu: "Deve ser difícil mas você é quem você é e nós sabemos que você é forte o suficiente para se erguer sozinho Shawn". Outra fã comentou: "Dói, mas fico feliz por você ter dito".

Shawn Mendes e Camila Cabello terminaram em novembro do ano passado, porém já foram vistos passeando juntos após a separação.

