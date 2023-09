Por que Anahí chorou no show do RBD nos Estados Unidos? Cantora explica

Anahí pegou os fãs de surpresa ao cair no show durante show da turnê RBD e se pronunciou após vídeo viralizar

A cantora Anahí surpreendeu os fãs ao cair no show durante um show da turnê RBD nos Estados Unidos no último final de semana. Ela não segurou as lágrimas durante uma das canções e foi vista ajoelhada no palco e muito comovida. Agora, a artista explicou o que aconteceu.

A loira contou que ficou emocionada e que seu chorou foi resultado de tudo o que está vivendo no palco e nos bastidores nesta fase de sua vida. Porém, ela não entrou em detalhes sobre o ocorrido.

Em um post no Twitter, Anahí explicou o seu choro. “Existem dias e dias. Se preocupei vocês, perdão. Não aconteceu nada. Só turbulências da vida… Mas estou como nova! Vamos com tudo, nova energia”, disse ela.

Anahí está em meio a turnê mundial de retorno do RBD - grupo que nasceu na novela Rebelde, do México - ao lado de Christopher von Uckermann, Christian Chávez, Maite Perroni e Dulce Maria.

Hay dias y días. Si los preocupe perdón ! No pasó nada. Solo Turbulencias de la vida… pero hoy estoy como nueva ! 🙌🏻Vamos con todo ! New energy !!! (Así dicen mis 3 güeritos ) 🤩👍❤️ https://t.co/OIcwPeHMNG — Anahi (@Anahi) September 3, 2023

Quando começou a turnê RBD 2023?

O grupo RBD se reuniu em 2023 após 15 anos desde que interromperam o projeto. Com a participação de Christopher von Uckermann, Christian Chávez, Maite Perroni, Anahí e Dulce Maria, o show está em turnê mundial, chamada Soy Rebelde Tour. Vale lembrar que Alfonso Herrera, que participou da formação original, não quis retomar o projeto ao lado dos amigos.

A estreia da turnê aconteceu no dia 25 de agosto na cidade de El Paso, no Texas, Estados Unidos. O projeto conta com setlist com os sucessos do grupo, palco com estrutura gigantesca, muitos bailarinos e fãs emocionados com o retorno.

A turnê passará por várias cidades nos Estados Unidos, incluindo Nova York, Las Vegas e San Diego, pelo México e também pelo Brasil. Os RBDs chegam ao Brasil em novembro para shows no Rio de Janeiro (nos dias 10 e 11) e em São Paulo (nos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19).

Como anda a vida de Anahí atualmente?

Depois que estourou como a personagem Mia Colucci na novela Rebelde, de 2004, Anahí seguiu com o seu sucesso na TV, na música e na vida pessoal. Ela atuou em algumas novelas mexicanas, como Dos Hogares, e também lançou sua carreira solo musical, com turnês e muitas canções novas. Além disso, ela também se tornou empresária e lançou linhas de produtos de beleza e roupas. E também escreveu um livro em 2018.

Atualmente, Anahí é casada com o político Manuel Velasco Coello. Os dois começaram a namorar em 2012, noivaram em 2014 e se casaram em 25 de abril de 2015. Os dois são pais de Manuel, que nasceu em janeiro de 2017, e de Emiliano, que nasceu em 2020.