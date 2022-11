Pocah usa short e decote abusado em look para show no interior de São Paulo

A cantora Pocah apostou em look ousado e recebeu elogios

A cantora Pocah (28) compartilhou em seu perfil nas redes sociais no início desta semana, fotos do show que realizou em um parque de diversões do interior de São Paulo, neste último sábado, 19. O evento também contou com a presença de artistas como Pabllo Vittar (29) e Karol Conká (36).

Para se apresentar, Pocah apostou em um micro short preto e top decotado. A barriga sarada da artista ficou evidente nas fotos, bem como as curvas de seu corpo. "Hopi Pride foi lindo", escreveu ela na legenda da publicação no Instagram.

Os admiradores da cantora logo deixaram comentários: "Maravilhosa", disse uma. "Atrevida", escreveu outro. "Gata", falou mais um.

A estética moto-chic escolhida por Pocah está em alta desde março deste ano, quando a cantora espanhola Rosalia (30) lançou um álbum musical chamado "Motomami". Ela se tornou uma das principais responsáveis pela tendência de looks relacionados à motoqueiros, chamados também de "bikercore".

O bikercore remete à liberdade e adrenalina das pistas e é um prato cheio para o retorno da interação social após a flexibilização de normas quanto à Covid-19. O visual contempla peças elaboradas como corset, jaquetas e luvas mas pode ser acompanhado de capacetes e óculos.

Pocah conta que sofreu acidente de carro mas tranquiliza seguidores

Pocah revelou em suas redes sociais recentemente que sofreu um acidente de carro. Em seus stories no Instagram, ela tranquilizou os fãs e deu detalhes sobre como aconteceu a situação.

“Simplesmente o motorista do lado dormiu no volante e quase jogou a gente longe”, disse a cantora. “Foi livramento de Deus! Quem me protege não dorme“, completou.

“Que bom que você está bem minha menina! Um susto mesmo”, disse uma seguidora. “Foi só um susto musa, graças a Deus você está bem”, comentou outra. “Que Deus te proteja e te guarde sempre Pocah! Amo você”, exaltou uma terceira fã da cantora.