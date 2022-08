Matheus e Kauan celebram o lançamento da música Basiquinho

Matheus e Kauan contam mais sobre a música Basiquinho, que foi lançada na semana passada: 'É uma música atual'

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 21h20

Os cantores Matheus e Kauan estão felizes com o resultado da nova música da carreira. Na semana passada, eles lançaram a canção Basiquinho, que é a faixa-título do novo EP deles. A canção já é um sucesso entre os fãs e já atingiu a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube. Assim, eles revelaram como descobriram a canção.

“Essa música é de alguns compositores de Goiânia. Eles gravaram a música há um tempo atrás e quando eu ouvi com eles eu achei que gente poderia gravar de também, é uma música diferente, que tem um papo legal, atual. E ainda tem uma melodia que lembra as coisas que a gente gravou na nossa carreira. A gente pediu para os meninos e eles liberaram. Vai ser um grande sucesso”, disse Matheus.

Eles ainda contaram sobre a atual fase da dupla e as novas canções. "Nós estamos sempre pensando em lançar novos trabalhos para os fãs. Isso é uma constante em nossas vidas. Esse EP vem muito das conversas que já estavam encaminhadas e do tempo na agenda que conseguimos, após fazer diversos shows pelo Brasil. Com esse tempo livre e as músicas já escolhidas, aproveitamos para gravar esse EP", afirmaram.

Assista ao clipe da música Basiquinho: