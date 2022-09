Mateus desabafa sobre relação conturbada com Jorge após brigas

Cantor da dupla Jorge e Mateus fala sobre a maturidade depois de brigas que estremeceram a relação com parceiro

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 15h36

Mateus (36), segunda voz da dupla com Jorge (40), decidiu abrir seu coração sobre o relacionamento dos dois longe dos palcos. Juntos há mais de 17 anos, o sertanejo disse que a dupla já teve várias brigas e até pensaram em acabar.

“A gente está se descobrindo. A gente olha para trás e entende tudo o que aconteceu. É importante esse exercício de autoanálise que vem com a idade. Existe na gente a vontade de amadurecer, de estar mais tranquilo. Trocamos muita ideia na tentativa de ser melhor como pessoa e para a comunidade”, contou Mateus durante uma entrevista para André Piunti.

Ele ainda contou que a relação da dupla melhorou depois que decidiram agenciar a própria carreira. "Hoje estamos tocando nosso escritório, sempre pensando nas vontades e demandas um do outro. Grana não é tudo”.

"Tivemos muitos momentos difíceis, de fazer cinco shows por semana. Nessas horas, pensava se valia a pena continuar ou não”, disse Mateus. A dupla formada em 2005 se consolidou como uma das mais importantes do sertanejo universitário, com hits que dominaram as paradas pelo país.

Veja a entrevista completa de Mateus ao canal de André Piunti:

Jorge e Mateus em noite histórica

O quarto episódio da série documental do aplicativo Amazon Music, o Balada Sertaneja Apresenta, conta com a dupla Jorge e Mateus. A gravação aconteceu durante o show realizado em São Paulo, que comemorava os 17 anos de carreira de uma das duplas mais icônicas do sertanejo universitário.

“Muitas histórias pra contar, muita gente que faz parte da nossa história e com certeza a gente deve fazer parte da vida dessas pessoas também, durante esse longo tempo de busca, de estrada”, conta Jorge.

“Há essa admiração, vontade de abraçar. Eu acho isso legal pra caramba, é uma troca de energia, de seres humanos, pessoas iguais. Então você está fazendo uma parte boa pra todos”, completa Mateus.