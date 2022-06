Jorge e Mateus em noite histórica

Dupla volta aos palcos e comemora 17 anos na estrada

Redação Publicado em 17/06/2022, às 11h14

O quarto episódio da série documental do aplicativo Amazon Music, o Balada Sertaneja Apresenta, conta com uma das maiores duplas do Brasil, responsável por sensibilizar milhares de fãs: Jorge (39) e Mateus (35).

A gravação aconteceu durante um show realizado em São Paulo, marcando os 17 anos de carreira dos expoentes do sertanejo. “Muitas histórias pra contar, muita gente que faz parte da nossa história e com certeza a gente deve fazer parte da vida dessas pessoas também, durante esse longo tempo de busca, de estrada”, reflete Jorge.

“Há essa admiração, vontade de abraçar. Eu acho isso legal pra caramba, é uma troca de energia, de seres humanos, pessoas iguais. Então você está fazendo uma parte boa pra todos”, completa Mateus.

Além deles, Luan Santana, Simone & Simaria, Zé Neto & Cristiano e Matheus & Kauan completam a lista de artistas que protagonizam os capítulos, cada um com duração de cerca de 15 minutos. A série é inspirada na playlist Balada Sertaneja, uma das mais populares do app Amazon Music.

Você pode conferir o episódio completo em: https://youtu.be/VCN-nBEw8GY