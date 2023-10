Maestro João Carlos Martins forma Sexteto para show único em SP

O maestro João Carlos Martins aceitou o convite da Rolling Stone Brasil para realizar um show único no Blue Note, em São Paulo, para o projeto Rolling Stone Sessions. Para isso, ele formou um Sexteto para apresentar um repertório único de jazz em uma noite histórica no dia 28 de outubro de 2023.

João Carlos Martins vai tocar piano na noite especial e será acompanhado do sexteto formado por: José Antônio Almeida (Arranjos e teclado), Cassio Poletto (Violino), Samuel Pompeo (Sax), Bruno Lourensetto (Trompete), Pedro Ivo (Baixo Acústico) e Pepa D'Ellia (Bateria).

Ao pensar no repertório da noite, ele declarou: "Para mim tem um significado diferente... O maior jazzista do mundo chamava-se Johann Sebastian Bach. Sabe por quê? Porque ele foi o rei da improvisação no século 18 e a síntese de tudo o que aconteceu na música ocidental em todos os continentes. Quando o jazz começou, teve início na base da improvisação, que é seu grande segredo. O Jazz está trazendo Bach para o século 20 e 21".

O repertório dele conta com as músicas Autumn Leaves, Rag, Minueto Bach, Ave Maria, What a Wonderful World, Thank You, Georgia On My Mind, Libertango, Somewhere over the rainbow e My Favorite Things.

