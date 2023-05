Mãe de Jennifer Lopez revela que rezou por 20 anos para filha voltar com o ex

‘Sempre soube que acabariam juntos’, disse Guadalupe Rodríguez sobre o romance de Jennifer com o ator

A mãe da cantora Jennifer Lopez (53) revelou ter rezado durante 20 anos pela retomada do relacionamento da filha com o ator Ben Affleck (50). Guadalupe Rodríguez expôs sua torcida pelo romance dos dois em participação, junto com Lopez, no programa de TV ‘Today’, apresentado por Hoda Kotb.

O casal ficou noivo pela primeira vez em 2002 e encerraram o relacionamento em 2004. Eles retomaram 20 anos depois e trocaram alianças em 2022. A cantora tem dois filhos, os gemêos, Max e Emme (15 anos), do seu casamento com o músico Marc Anthony, entre 2011 e 2014. Já Affleck tem Violet (17 anos), Seraphina (14 anos) e Samuel (11 anos), de seu casamento com a atriz Jennifer Garner, entre 2005 e 2018

Durante a participação de Rodríguez ao lado da filha no ‘Today’, Hoda Kotb perguntou para a mãe da artista: “Quando conversamos sobre o Ben, o que você me disse?”. Ela respondeu falando com a filha: “Eu sempre soube que vocês acabariam juntos, porque eu rezei durante 20 anos por isso”. Lopez reagiu constrangida, em meio a risos e revirando os olhos: “Ok”.

“Vamos seguir com a conversa”, pediu Lopez para a apresentadora, em meio a risos generalizados do trio.

Jennifer e Ben seguem mais apaixonados do que nunca e resolveram eternizar o compromisso e no Valentine 's Day e fizeram uma tatuagem de casal!

