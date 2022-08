Ludmilla presenteia funcionária com item de luxo: “Tá chique!”

Ludmilla presenteia sua funcionária com item de luxo caro para celebrar aniversário dela

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 16h38

Na última quinta-feira (25), a cantora Ludmilla (27) registrou momentos emocionantes em seu Instagram com sua funcionária do lar. Ela presentou sua funcionária com um novo smartphone de luxo, para comemoraro aniversário dela.

Para celebrar a data importante, Ludmilla resolveu presentear a mulher com um iPhone 13, o modelo mais recente do aparelho telefônico da marca Apple, que tem seu valor por volta de R$ 5 mil.

"Feliz aniversário, minha linda. Abre aí, Marinete. Vamos ver o que é. Tá chique, tá chique", disse a cantora ao mostrar a entrega do mimo à doméstica.

A empregada doméstica, Marinete, não escondeu sua felicidade ao receber o presente e brincou: “Viu? Nem sei pegar. Nossa, tô abusada”.

A ex-BBB Brunna Gonçalves (30) também estava presente no momento da entrega do presente e comemorou junto da funcionária: "Olha isso, Marinete! Tá abusada", completou.

Lançamento da Numanice 2

Recentemente, a cantora Ludmilla lançou a sequência de seu projeto de sucesso "Numanice". O segundo álbum contou com uma participação especial: Marília Mendonça.

A canção "Insônia", nona do novo projeto, teve seu lançamento adiado devido a uma escolha da artista, que preferiu dar espaço para o EP póstumo da sertaneja. "Em respeito à memória da Marília Mendonça e todo o trabalho que está sendo feito pela equipe maravilhosa dela, em torno do ep ‘Decretos Reais’, vamos adiar o lançamento de 'Insônia'", anunciou, na época.

