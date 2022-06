Luan Santana celebra 1 ano da gravação do clipe de 'Morena': ''Um dos maiores da história da música brasileira!''

Luan Santana lembrou com muito carinho da gravação do clipe de 'Morena', um dos seus maiores sucessos de 2021

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 19h54

Nesta quarta-feira, 1, Luan Santana (31) decidiu usar suas redes sociais para celebrar 1 ano da gravação do clipe de Morena, um de seus maiores sucesso de 2021.

O cantor publicou um vídeo onde ele aparece com a protagonista do clipe, Natalía Barulích (30), onde eles aparecem nos bastidores da gravação, fazendo um brinde com um drink.

Na legenda, Luan falou com carinho desse momento: "Hoje faz 1 ano das gravações do clipe de MORENA! Um amor peculiar e uma perseguição eletrizante definem um dos maiores clipes da história da música brasileira! Clipasso!"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Tudo pra mim!", disse um. "Foi muito emocionante!", falou outro. "O maior!", escreveu um terceiro.

Confira o post que Luan Santana fez para celebrar 1 ano da gravação do clipe de Morena: