Kevi Jonny celebra parceria com a namorada, Sthefane Matos: 'Vai trazer coisas boas'

Ex-A Fazenda, Sthefane Matos participa do novo clipe do seu namorado, o cantor Kevi Jonny, para a música 'Lovezinho do Pai'

CARAS Digital Publicado em 07/03/2023, às 20h11

Kevi Jonny e Sthefane Matos - Foto: Divulgação