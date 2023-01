Jonas Brothers são homenageados e ganham estrela na calçada da fama

Nas redes sociais, os Jonas Brothers agradeceram aos fãs pelo “apoio sem fim”

Os Jonas Brothers foram homenageados no Hollywood Walk of Fame nesta segunda-feira, 30, e ficarão eternizados no corredor, que é uma das atrações turísticas mais famosas de Hollywood Boulevard, na Califórnia, Estados Unidos.

O anúncio foi feito na terça-feira, 24, e veio seguido de agradecimento aos fãs pelo “apoio sem fim” dado a eles em todos esses anos de carreira.

A banda, composta pelos irmãos Joe, Nick e Kevin que se popularizou através de trabalhos no Disney Channel como o filme “Camp Rock” e o seriado “J.O.N.A.S”, foi formada em 2005 e teve suas atividades finalizadas em 2013. Seis anos à frente, no entanto, Joe, Nick e Kevin anunciaram um comeback e seguem trabalhando juntos até hoje.

O Jonas Brothers anunciou na semana passada um novo álbum, chamado The Album, que vai ser lançado no dia 5 de maio. Será o segundo trabalho da banda após a volta do grupo em 2019 com Happiness Begins.

No começo do mês Nick Jonas participou do programa de Kelly Clarkson e falou sobre os planos da banda para 2023: “O álbum está pronto. Estamos muito animados com ele. Estamos meio que naquele estágio do planejando com campanhas, o álbum, o single, todas essas coisas”, revelou ele.

E essa é só a primeira conquista de um ano que tem tudo para ser um tanto frutífero para os irmãos. Nos próximos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, eles darão vida a mais três shows da residência em Las Vegas no Dolby Live at Park MGM.

A cerimônia contou com a família toda, incluindo a filha de Nick Jonas com a atriz Priyanka Chopra, que eles tinham mantido fora dos flashes dos paparazzis até então. Ela acompanhou tudo no colo da mãe, elegante em um look escuro. "Tão orgulhosa de você, meu amor. Parabéns, Jonas Brothers", escreveu Priyanka, no Instagram, ao postar registros da cerimônia.

