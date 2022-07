J Balvin anuncia shows em São Paulo e Rio de Janeiro

O cantor colombiano J Balvin fará duas apresentações no Brasil em outubro

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 13h40

2022 está juntando uma lista e tanto de artistas internacionais que virão se apresentar no Brasil. E desta vez, J Balvin (36) confirmou a sua vinda ao país.

O cantor colombiano fará apresentações em 5 de outubro na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e no dia 8 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.

As vendas dos ingressos começam nesta sexta-feira, 15, às 10h no site da Eventim. Os preços ainda não foram divulgados pela produtora 30 Entretainment.

E as notícias não param por aí! De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, Anitta (29) será o show de abertura do amigo. Será que vem aí?

