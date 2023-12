Isadora Pompeo lamenta a morte do cantor gospel Pedro Henrique: ‘Em choque’

A cantora gospel Isadora Pompeo fez uma declaração para lamentar a morte repentina do cantor gospel Pedro Henrique, que morreu durante show

A cantora gospel Isadora Pompeo se pronunciou sobre a morte repentina do cantor gospel Pedro Henrique. Ele faleceu aos 30 anos de idade ao passar mal enquanto fazia um show na Bahia. Ao ver a notícia, a artista fez questão de expressar o seu sentimento de tristeza.

Nos stories do Instagram, ela mostrou uma foto do rapaz e disse: “Que Deus console os familiares! Estou em choque e refletindo muito com essa notícia. Só Deus sabe o dia e a hora… Que Deus o receba”.

O que aconteceu com Pedro Henrique?

O cantor gospel Pedro Henrique faleceu na noite de quarta-feira, 13, enquanto fazia um show em Feira de Santana, na Bahia. Ele passou mal no palco e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. As informações iniciais apontam que ele pode ter sofrido um infarto, mas o laudo da causa da morte ainda não foi divulgado.

A morte dele foi confirmada por sua equipe por meio de um comunicado oficial. "Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: - Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", começou o comunicado.

"Cremos que Pedro terá um lugar de destaque no grande Coro Celestial! Talvez solando “A Cruz era pra mim”… ou nos lembrando de que Deus honrará a nossa descendência! As canções na sua voz não morrerão e o seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz! À Suilan e a todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar, e o nosso sincero Abraço! Nos alegramos tantas vezes juntos, e agora choramos com os que choram", encerra a nota.

Ele deixou a esposa e uma filha.