Imagine Dragons anuncia shows no Brasil com a turnê 'Mercury World Tour'

Imagine Dragons retorna ao Brasil com três shows da turnê 'Mercury World Tour'; confira os locais e datas!

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 14h16

A banda Imagine Dragons fez a semana dos fãs ao anunciar nesta quinta-feira, 04, a etapa latino-americana da sua nova turnê mundial, a Mercury World Tour.

A nova turnê grandiosa celebra o álbum duplo Mercury – Acts 1 & 2, que conta com 32 faixas e inclui singles como Enemy, Bones e Sharks.

Eles irão se apresentar em Curitiba na Pedreira Paulo Leminski, em 25 de outubro. São Paulo no Allianz Parque no dia 27 de outubro e 29 de outubro no Rio de Janeiro, na Área Externa da Jeunesse Arena.

Imagine Dragons retorna ao Brasil com três shows da turnê 'Mercury World Tour':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Imagine Dragons (@imaginedragons)

Informações sobre a venda de ingressos:

Os clientes cartão Elo contarão com pré-venda exclusiva em todas as cidades nos dias 08 e 09 de agosto, começando às 10h na internet e às 11h nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 10 de agosto, nos mesmos horários e canais e no site da Eventim.

CURITIBA:

Data: 25 de outubro de 2022 (sábado)

Horário do show: 20h30

Local: Pedreira Paulo Leminski (Endereço: R. João Gava, 970 - Abranches, Curitiba - PR)

Ingressos: a partir de R$ 275 (ver tabela completa)

SÃO PAULO:

Datas: 27 de outubro de 2022 (quinta-feira)

Horário do show: 20h30

Local: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP)

Ingressos: a partir de R$ 195

RIO DE JANEIRO:

Data: 29 de outubro de 2022 (sábado)

Horário do show: 21h30

Local: Área Externa Jeunesse Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ)

Ingressos: a partir de R$ 240