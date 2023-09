Iggy Azalea já sofreu com 'treta' envolvendo artista brasileira; relembre confusão

Cantora Iggy Azalea sofreu com ataques e críticas nas redes sociais após parceria com cantora brasileira não dar certo

Destaque na primeira noite do festival The Town neste sábado, 2, a cantora Iggy Azalea já se envolveu em uma tremenda confusão envolvendo Anitta. Com uma enorme quantidade de fãs no Brasil, a diva do rap precisou fazer um pronunciamento público para tentar se explicar.

Em março deste ano, Iggy usou sua conta do Twitter para falar pela primeira vez sobre o lançamento da música Switch, de 2017. Na época, a funkeira estava iniciando seus trabalhos no mercado internacional, mas teve a parceria barrada logo após, inexplicavelmente, vazar parte do videoclipe da canção nas redes sociais.

A briga tomou novas proporções após supostos áudios de Anitta reclamando do comportamento da rapper vazarem. O caso movimentou uma onda de ataques de ódio por parte de fãs da brasileira, que passaram a criticar abertamente a cantora.

"Nunca fiz nada contra essa mulher, além de pedir para fazer uma música comigo, porque eu gosto dela. Depois, toda a base de fãs dela se virou contra mim porque minha gravadora não lançaria um videoclipe que vocês todos vazaram. É uma loucura real. Todos vocês precisam ser medicados", escreveu.

Iggy ainda negou que teria vetado o maquiador de Anitta, conhecido por trabalhar por grandes estrelas internacionais. "Não tenho ideia de quem fez a maquiagem dela, nem me importo, por que diabos isso seria algo que eu teria que aprovar? É a cara dela".

Em outro momento do desabafo, a australiana aproveitou para soltar uma alfinetada para Anitta, que estava passando por sérios problemas com sua antiga gravadora, assim como ela sofreu.

"Eu me pergunto por que os seus fãs me consideram responsável pelas escolhas da gravadora, quando as próprias palavras de Anitta deixam claro que os artistas nem sempre têm voz nessas situações. Irônico!", disparou.

Por fim, ela reafirmou que jamais agiu diretamente de maneira negativa contra a funkeira. "É tudo tão tóxico e estranho! Nunca fiz nada remotamente negativo em relação a essa pessoa. O ponto principal é que eu nunca pediria a alguém de quem não gostasse, acreditasse e desejasse ter sucesso, para trabalhar comigo".