Henrique e Diego celebram o lançamento do álbum Lado A Lado B

Henrique e Diego lançam álbum e clipe: 'Estamos muito animados'

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 19h05

Os cantores Henrique e Diego estão com novidades para os seus fãs. Nesta sexta-feira, 26, eles lançaram o álbum Lado A Lado B e também um clipe de mesmo nome, com participação de George Henrique e Rodrigo.

O projeto está disponível nas plataformas digitais e a dupla está feliz com o resultado. “Estamos muito animados com este lançamento tão completo. Foi muito especial poder juntar em um álbum as músicas que gostamos tanto e, ainda, contar com a parceria de grande samigos, como George Henrique e o Rodrigo, neste projeto”, declarou Henrique.

Diego também está apostando na música título do projeto. “Essa música é divertida, forte, todo mundo vai se identificar e esperamos que todos cantem muito com a gente”, afirmou.

O novo álbum tem sete músicas, sendo elas: Lado A Lado B, Água de Fogo, Você Não Superou Nem Eu, Amante, Quatro Paredes, Olhinho e Contato Bloqueado.

Assista ao clipe da música Lado A Lado B:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!