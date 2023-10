Gwen Stefani celebra estrela da Calçada da Fama e ganha homenagem emocionante de Blake Shelton

Usando um look brilhante digno da ocasião, Gwen Stefani também estava na companhia dos três filhos; confira fotos

Gwen Stefani não poderia estar mais feliz no momento. A cantora acaba de imortalizar o nome na calçada da Fama, nesta quinta-feira, 19 , em Hollywood, nos Estados Unidos. Para a cerimônia, a cantora estava acompanhada de familiares, o marido e cantor, Blake Shelton, e os três filhos, Kingston, 17 anos, Zuma, 15, e Apollo, 9, frutos do antigo casamento com Gavin Rossdale.

A cantora apostou em um look fashionista, como era de se esperar, composto por um vestido metalizado com estrelas bordadas tanto na barra da saia quanto nos punhos. Continuando com os metalizados dos pés a cabeça, a cantora combinou o modelito com uma bota inteira prateada.

Ao receber a estrela, a cantora, dona de hits como ‘Hollaback Girl’, ‘The Sweet Escape’ e ‘Rich Girl’ recebeu uma homenagem pra lá de especial de Blake.

Confira a homenagem e fotos abaixo:

“Eu precisei escrever algumas coisas porque sempre que começo falar sobre a Gwen, não tenho fim. Nós nos conhecemos em 2014 e ela não era como nenhuma outra pessoa famosa que eu já tinha conhecido antes. Ela mesma se dirigia ao trabalho em uma minivan preta com cadeirinhas dentro. Ela não estava acompanhada por seguranças e sim por um bebê e dois meninos pequenos, que na época funcionava como segurança, já que ninguém chegaria perto - era um caos. Ficou claro para mim que ela era uma mãe primeiramente e mais importante que qualquer outra coisa no mundo. Era o trabalho número um dela”, começou.

Foto: Getty Images

“E agora estamos aqui quase 10 anos depois do primeiro dia que nos conhecemos e posso dizer com certeza: Ser mãe ainda é a coisa mais importante em sua vida e eu preciso dizer para vocês que isso é raro nessa indústria. Porém hoje é muito bom a ver sendo honrada por ser uma das maiores estrelas do mundo. Na minha opinião Gwen é a pessoa perfeita para receber uma estrela na calçada da fama. Desde música, televisão, filmes para moda e beleza ela continua a chegar no topo dia após dia com seu estilo único que fez o mundo se apaixonar por ela - mas não tanto quanto eu sou apaixonado”, brincou o astro.

Foto: Getty Images

“Mas o que me deixa mais feliz pela Gwen é que tudo isso começou com uma música que ela escreveu. Escrever músicas é a sua atividade favorita e acontece dela ser especialmente talentosa nisso. Se você olhar a discografia dela ao longo dos anos, você vai notar que Gwen escreveu 99% delas. Gwen abençou a vida de muita gente com suas músicas…Então parabéns para minha escritora favorita de todos os tempos. Você merece e eu te amo”, finalizou o cantor country.

Foto: Getty Images