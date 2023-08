Gina Garcia recebe Tiago Abravanel em show e revela apoio de fãs de Gloria Groove

Em entrevista à CARAS Brasil, Gina Garcia revelou detalhes por trás de seu projeto em homenagem à Gal Costa

A cantora Gina Garcia receberá o cantor Tiago Abravanel em seu segundo show da turnê Gina canta Gal nesta quarta-feira, 9, no Teatro Claro, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou sobre o projeto e como os fãs de sua filha, Gloria Groove, têm sido receptivos.

"Os fãs da GG interagem muito comigo nas redes e até me ajudam na divulgação do show, muito carinhosos sempre. E eles vão sim ao show, pra me ver, ouvir e tirar aquela foto depois. Gratidão, Groovers", disse ela.

A homenagem à Gal Costa marca o início da carreira solo de Gina, que ficou 25 anos como baking do grupo Raça Negra. Em seu segundo show na capital paulistana, Gina levará Tiago Abravanel, um antigo conhecido de sua família.

Em depoimento à CARAS, o cantor confessou que estar no palco com a amiga é uma grande honra. "Conheci a Gina a partir da Glória, que também sempre admirei. Fiquei muito feliz emocionado de conhecer ainda mais o trabalho dela é e tô muito honrado de poder estar nesse show. Fiquei muito emocionado com a homenagem para Gal", contou.

O evento ainda contará com participação da cantora Marina Sena, nome que tem agitado a cena pop brasileira nos últimos anos. Gina conta que fez o convite à revelação mineira ainda em 2020, quando o projeto era um sonho que ainda estava no papel.

"Esse convite surgiu em Janeiro de 2020, em um papo aqui no quintal de casa. Era aniversário da GG e ela ficou muito feliz em saber do tributo e me contou que cresceu ouvindo Gal. Então pra mim é uma honra ter Marina cantando comigo nesse momento tão feliz das nossas vidas, cada uma realizando o seu sonho e a gente podendo cantar Gal juntas, de quem carregamos tantas influências", declarou.

Animada com o retorno da turnê, Gina não esconde o interesse de conseguir lançar um álbum inteiro com músicas que ficaram conhecidas na voz de Gal Costa. No entanto, por conta da autorização dos compositores, ela teme encontrar uma certa barreiras.

"Eu tenho várias possibilidades que gostaria de realizar. Para regravar algum Cover da Gal, tenho que primeiramente conseguir autorização dos compositores. Mas estamos indo atrás disso. Gostaria muito que esse show virasse um álbum para as plataformas digitais, para todo mundo ouvir a homenagem que estamos fazendo com tanto carinho à Gal Costa", revelou.