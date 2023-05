Filho de Rita Lee desabafa ao se despedir da mãe: ‘Parte de mim morreu’

Filho de Rita Lee, Beto Lee se despede da mãe com homenagem comovente nas redes sociais

Filho do guitarrista Roberto de Carvalho (70) e da cantora Rita Lee (1947-2023), o músico Beto Lee (46) se pronunciou sobre a morte da mãe que faleceu aos 75 anos na segunda-feira, 8, com uma homenagem comovente em suas redes sociais. O artista abriu o coração ao se despedir do ícone do rock nacional com um desabafo tocante sobre a partida da cantora.

Beto escolheu uma foto da mãe em preto e branco para marcar a publicação: “Te amo para sempre. Uma grande parte de mim morreu hoje”, o artista escreveu em inglês na legenda para desabafar sobre a morte de Rita.

Nos comentários da publicação, Beto recebeu o apoio de amigos e fãs da cantora, que se comoveram com a declaração do músico: “Irmão, muita força e amor pra vocês”, disse Tiago Iorc. “Abraço enorme, estamos contigo! Rita vive”, comentou Guilherme Guedes. "Querido Beto, o mundo chora junto com você. Rita Lives Forever”, confortou Lulu Santos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BETO LEE (@betolee)

Além disso, Beto também compartilhou a nota oficial que comunica sobre a morte da cantora em seu stories: “Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, informa a publicação.

A imagem também traz detalhes da despedida de Rita: “O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos”, diz a nota.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rita Lee Jones (@ritalee_oficial)

João Lee se despede da mãe com homenagem tocante:

O músico João Lee (44), que também é filho da cantora Rita Lee, escreveu uma homenagem emocionante para a mãe após a notícia da morte dela aos 75 anos de idade. Pelas redes sociais, o artista abriu o coração com um longo desabafo e agradeceu aos aprendizados da mãe.