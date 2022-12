Fã dá presente inusitado para Gustavo Mioto durante show em São Paulo

Cantor Gustavo Mioto recebe calcinha de fã durante show no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo

Na noite deste sábado, 17, o cantor sertanejo Gustavo Mioto (25) fez um show no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e recebeu um presente para lá de inusitado! O artista recebeu de uma fã uma calcinha no meio do show.

Em meio ao momento inusitado, o cantor pegou o presente inesperado e exibiu ele para o público em suas mãos. A peça, era uma calcinha de renda vermelha, e como Mioto é conhecido por seu carinho com os fãs, ele desfilou com a peça íntima pelo palco.

Logo em seguida, Gustavo guardou o presente em seu bolso, continuando o show com a peça vermelha pendurada na calça. O público, ficou maluco com o momento, que deu um toque ainda mais interessante ao show do cantor.

Gustavo Mioto ganha calcinha em show - Créditos: Leo Franco / AgNews

Gustavo Mioto ganha calcinha em show - Créditos: Leo Franco / AgNews



Karoline Lima celebra encontro com Gustavo Mioto

Recentemente, a influencer Karoline Lima demonstrou o seu interesse no cantor Gustavo Mioto. Poucos dias depois, eles se conheceram pessoalmente e ela celebrou o momento. "Olha que coincidência! Como eu parei aqui? Foi bem despretensioso. Coincidência ou destino?”, brincou a ex-do jogador Éder Militão. “Aí vamos ver”, respondeu o galã que estava ao fundo do story da loira.