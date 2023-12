Ex-Frenéticas, Sandra Pêra revela que hit de Belchior foi escrito em sua homenagem

Cantora Sandra Pêra relembrou sucesso do grupo As Frenéticas e como Belchior se inspirou nela para escrever música

Conhecida por ser uma das ex-integrantes do grupo AsFrenéticas, que fez sucesso no Brasil entre os anos 70 e 80, a cantora Sandra Pêra (69) revelou que foi musa inspiradora para um dos grandes hits da carreira de Belchior. A declaração foi dada durante o podcast Ser Artista, no Youtube.

Em conversa com o apresentador Marcus Montenegro, ela relembrou histórias do passado e contou que a música Medo de Avião foi composta após Belchior presenciar uma situação protagonizada por ela durante uma viagem.

“Tenho uma história bem bacana com o Belchior. Eu já fui inspiração pra uma música dele. Quando ele estava em um voo com As Frenéticas, ele me ouviu dizer que tinha uma hora, na qual eu precisava pegar na mão de alguém. A partir disso ele compôs a música”, disse ela, que tem sido aclamada pela crítica com o show Sandra Pêra em Belchior.

Ainda durante o programa, Sandra relembrou a relação com sua irmã, a atriz Marília Pêra. Segundo a artista, ter a ajuda da irmã foi essencial para ela construir uma carreira mais segura quanto aos seus ganhos financeiros.

“Nunca imaginei que um dia viraríamos um fenômeno. Antes de estourar, a minha irmã falou pra mim: Fica atenta porque vocês vão começar a ganhar dinheiro. Ela percebeu, tinha faro", disse ela, completando que também recebeu ajuda de Marília em outros momentos da carreira: "Minha irmã fez muitas coisas por mim que eu nunca vi ninguém fazendo. Quando ela me dirigia ou me via atuar, tinham várias observações sobre o meu comportamento no palco, ela finalizava muito bem".

O episódio completo do videocast sairá no canal SerArtistaPodcast, no YouTube, nesta quarta-feira, a partir das 20h. Além disso, os interessados também podem encontrar em todas as plataformas digitais.