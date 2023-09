Ed Sheeran surpreende noivos ao invadir casamento e fazer apresentação surpresa; veja vídeo

Ed Sheeran estava em Las Vegas quando foi a um local de casamento rápido e surpreendeu um casal

Imagina ser surpreendido por ninguém mais que Ed Sheeran em seu casamento? Pois isso aconteceu com um casal em Las Vegas nesse final de semana! Depois que o show do superstar britânico no Allegiant Stadium em Las Vegas foi adiado no fim de semana, Ed foi até a Little White Wedding Chapel e surpreendeu um casal cantando seu próximo single “Magical” enquanto eles se preparavam para dizer “sim”.

O ruivo compartilhou um vídeo do momento no Instagram na segunda-feira, onde o casal – Jordan e Carter Lindenfeld, por Fox 5 Vegas – parecia chocado quando ele entrou na sala com um violão e começou a tocar a balada romântica.

“É assim que é estar apaixonado / Isso é mágico”, cantou Sheeran no clipe, provocando a música de seu próximo álbum Autumn Variations, que será lançado em 29 de setembro. Assim que ele terminou de cantar, os noivos se casaram oficialmente e se beijaram. Em seguida, eles foram assinar a papelada do casamento - e Sheeran assinou seu próprio nome à tinta como testemunha. “Invadi um casamento, isso é mágico”, ele legendou o post no Instagram.

No comentário da publicação a noiva que foi surpreendida agradeceu: ”Muito obrigada pelo dia mais mágico de nossas vidas! Nós realmente nunca vamos esquecer esse dia nem os conselhos sobre a vida de casados que nos deu!!”, escreveu ela agradecendo o dono dos hits ‘Shape of you’ e ‘Perfect’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ed Sheeran (@teddysphotos)

Ed Sheeran choca ao surgir trabalhando como garçom em lanchonete nos EUA

Ed Sheeran deixou seus fãs em choque ao ser flagrado trabalhando como garçom em uma lanchonete em Chicago, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, o ruivo aparece servindo cachorro-quente em um restaurante. As imagens levantaram algumas especulações sobre sua carreira.

Acontece que durante sua passagem por Chicago, Ed visitou um restaurante diferentão, em que os clientes são propositalmente ‘maltratados’, uma experiência inusitada que está fazendo sucesso no exterior.