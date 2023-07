Ed Sheeran choca ao surgir trabalhando como garçom em lanchonete nos EUA

Abandonou a carreira? Cantor Ed Sheeran deixa fãs alarmados ao ser flagrado servindo cachorro-quente em restaurante de Chicago

O cantor britânico Ed Sheeran deixou seus fãs em choque ao ser flagrado trabalhando como garçom em uma lanchonete em Chicago, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, o ruivo aparece servindo cachorro-quente em um restaurante. As imagens levantaram algumas especulações sobre sua carreira.

Mas o dono dos hits ‘Shape of you’ e ‘Perfect’ está longe de iniciar uma transição profissional! Para a alegria dos fãs, ele segue em sua turnê ‘Mathematics’. Acontece que durante sua passagem por Chicago, Ed visitou um restaurante diferentão, em que os clientes são propositalmente ‘maltratados’, uma experiência inusitada que está fazendo sucesso no exterior.

Assim que chegou na lanchonete, Ed foi recebido com muitos ‘insultos’ pelos funcionários: “Vamos ter Ed Sheeran aqui e vou ensinar aquele idiota a fazer um cachorro”, eles bricaram e colocaram o ruvio para trabalhar e servir cachorro-quente enquanto os fãs cantavam suas músicas alucinados no outro lado do balcão.

Em suas redes sociais, o ruivo mostrou que aproveitou a experiência diferente: “Servi cachorros-quentes no The Wieners Circle hoje. Este lugar é lendário em Chicago por servir cachorros-quentes e insultar seus clientes. Eu amei", Ed legendou uma publicação em seu perfil oficial do Instagram.

Vale lembrar que o cantor ganhou notoriedade mundial em 2011, quando lançou as canções "The A Team" e "Lego House". Em 2012, o ruivo expandiu ainda mais seu sucesso em algumas parcerias com a cantora americana Taylor Swift. Na vida pessoal, Ed é casado com Cherry Seaborn e tem dois filhos.

