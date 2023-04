Ed Sheeran passa por constrangimento ao testemunhar durante batalha judicial

O cantor Ed Sheeran testemunhou durante uma batalha judicial em que está sendo processado acusado de infringir diretos autorais

Nesta quinta-feira, 27, Ed Sheeran sentou no banco de testemunhas em processo judicial. O cantor está sendo acusado de infringir direitos autorais.

Durante seu testemunho, comentou sobre sua profissão, seu estado civil – o cantor é casado com Cherry Seaborn e tem duas filhas – e que já escreveu algumas músicas para artistas como Justin Bieber, Taylor Swift e Elton John.

Porém, Ed ficou numa saia justa ao revelar que não sabe ler música. Ou seja, o cantor admitiu que não consegue ler partituras.

O dono do hit 'Perfect' ainda disse ao tribunal que não é formado em música. Sheeran detalhou que seu amor pelo ramo começou quando ele cantava no coral de sua igreja.

A acusação conta Ed Sheeran na batalha judicial é que ele teria copiado uma progressão de acordes da canção 'Let’s Get It On' de Marvin Gaye, em sua música 'Thinking Out Loud'. Ainda no testemunho, o artista disse que não concorda com a acusação.

“Eu misturo músicas em diversos shows. Muitas músicas tem acordes similares. Você pode ir de ‘Let It Be’ para ‘No Woman No Cry’ e voltar. E honestamente, se eu fiz o que vocês estão me acusando, eu seria um idiota de ficar em um palco na frente de 20 mil pessoas e fazer isso”, argumentou o cantor.

Parceria!

Ainda nesta quinta-feira, 28, Anitta revelou que firmou uma parceria com uma nova gravadora. Agora a artista é da Republic Records, que conta com nomes como Drake e Taylor Swift.

“Entrando em um novo capítulo da minha vida. Sou tão grata por tudo que está acontecendo na minha vida nos últimos dias. Estou pronta para você, Republic Records, junto com a Universal Music Brasil. Fazendo história comigo como uma grande família", comentou a cantora.