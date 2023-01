Dulce María deixa fãs eufóricos ao postar foto com Christian Chávez e Christopher Uckermann

A atriz e cantora Dulce María postou uma foto em estúdio ao lado de Christian Chávez e Christopher Uckermann, integrantes do RBD

Dulce María (37) deixou os fãs eufóricos ao compartilhar uma foto ao lado de Christian Chávez (39) e Christopher Uckermann (36).

Os integrantes do grupo RBD, que se reuniram após 15 anos para a turnê Soy Rebelde Tour, surgiram juntos em um estúdio nesta segunda-feira, 23, e a atriz e cantora dividiu alguns registros do encontro em seu perfil no Instagram.

A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Gente, meu coração", disse uma fã. "Meu coração vai explodir", confessou outra. "Eu tô surtando vendo vocês juntos", comentou uma seguidora. "Não acredito que tudo isso é real", celebrou mais uma.

Vale lembrar que na última semana o grupo RBD anunciou dois shows de sua turnê no Brasil. Dulce, Christian, Christopher, Anahí (39) e Maite Perroni (39) se apresentam no dia 17 de novembro em São Paulo, no Allianz Parque, e no dia 19 no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos Engenhão. Os ingressos para o público geral começam a ser vendidos a partir do dia 27 de janeiro.

Confira a foto de Dulce María com Christian Chávez e Christopher Uckermann:

