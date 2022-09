Dona Ruth apoia o filho, Gustavo, após ele anunciar o fim da dupla com Dom Vittor

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth deixa recado especial para o filho caçula, Gustavo: 'Nada é por acaso'

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 18h25

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth deixou um recado carinhoso para o filho caçula, Gustavo, que tomou uma grande decisão em sua vida. O rapaz resolveu encerrar a dupla com Dom Vittor para cuidar de sua saúde após ser diagnosticado com depressão e esofagite aguda.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto com o filho e demonstrou o seu apoio. “Nada é por acaso nessa vida, tudo vai ficar bem, tudo vai passar. Na vida, tudo passa e isso também vai. Acredite em você, não desista e levante a cabeça. Estamos juntos, meu amor!”, disse ela.

Equipe de Gustavo e Dom Vittor anuncia o fim da dupla

Nesta quarta-feira, 28, a equipe de Dom Vittor e Gustavo confirmou o fim da dupla por meio de um comunicado nas redes sociais.

"Há quase dois anos, nascia Dom Vittor & Gustavo, um sonho compartilhado entre os parceiros e Marília Mendonça, que com brilho nos olhos via o irmão seguindo seus passos. Por vontade de Deus, ela não pode ver Gustavo e o seu parceiro no palco. Logo depois da tragédia que levou Marília, João Gustavo imaginou que na estrada poderia de alguma maneira seguir em frente, mas não foi bem assim. Na estrada ele sentiu a saudade “gritar”, as lembranças da irmã do tio, o luto mal vivido lhe trouxeram uma carga emocional muito forte, desencadeando uma depressão, além de esofagite aguda. Por estes motivos, João Gustavo precisa se cuidar, tratar de saúda física e mental. Em virtude disso, e para não prejudicar seu parceiro Dom Vittor, por quem nutre carinho e admiração ele decidiu não seguir com a dupla", informaram.