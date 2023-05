Dionne Warwick lamenta a morte de Tina Turner: 'Energia eterna'

Dionne Warwick se despede de Tina Turner com um recado carinhoso sobre a morte da colega de profissão

A cantora Dionne Warwick refletiu sobre o legado da cantora Tina Turner, que faleceu na quarta-feira, 24, aos 83 anos. Ao receber a notícia triste, ela falou sobre a importância da colega de profissão para a música.

“Outra amiga de longa data fez sua passagem. Não apenas sentirei falta daquela eterna bola de energia chamada Tina Turner, mas o mundo inteiro também viverá esse vazio em suas vidas. Minhas condolências ao marido e outros membros de sua família. Descanse em paz, minha amiga”, disse ela.

O empresário de Tina Turner, Roger Davies, também homenageou a grande amiga. “Tina era uma força da natureza única e notável com sua força, energia incrível e imenso talento. Desde o primeiro dia em que a conheci em 1980, ela acreditou completamente em si mesma, quando poucos o fizeram na época. Foi um privilégio e uma honra ter sido uma amiga próxima e também seu empresário por mais de 30 anos. Vou sentir muita falta dela”, disse ele.

A morte de Tina Turner foi confirmada pelo seu assessor, Bernard Doherty. Ela faleceu em sua casa na região de Zurique, na Suíça. “Tina Turner, a Rainha do Rock'n Roll, morreu pacificamente hoje, aos 83 anos, após uma longa doença em sua casa em Küsnacht, perto de Zurique, na Suíça. Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo. Haverá uma cerimônia fúnebre privada com a presença de amigos próximos e familiares. Por favor, respeite a privacidade de sua família neste momento difícil”, contou.

++ Tina Turner viveu o drama de enterrar dois filhos em curto período de tempo