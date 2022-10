Demi Lovato contrata funcionário para fazer hambúrgueres na fila de show

A cantora pop Demi Lovato se sensibilizou com os fãs que esperavam o show

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 17h04

A cantora Demi Lovato (29) deu mimo inesperado aos fãs que aguardavam por horas pelo show da turnê “Holy Fvck Tour”. O show de empatia aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos, no último domingo, 23.

As lovatics, como são chamadas as fãs da cantora que começou carreira na Disney, foram presenteadas com hambúrgueres e cachorros-quentes feito por cozinheiro enviado especialmente pela cantora.

Imagina-se que assim, ninguém tenha desmaiado de emoção. É uma boa tática ficar de barriga cheia para curtir ao máximo. A cena do chefe fazendo os lanches foi filmada e compartilhada por toda a internet e teve repercussão positiva.

Recentemente, a cantora passou pelo Brasil e esbanjou simpatia ao conversar com fãs e fazer refeições em restaurantes.

Confira o vídeo gravados pelos fãs no show de Demi Lovato: