Demi Lovato almoça em cafeteria em São Paulo antes de show no Brasil

A cantora Demi Lovato foi fotografada saindo do local e até chegou a atender alguns fãs

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 18h21

Demi Lovato (29) aproveitou o almoço em uma cafeteria antes do seu show em São Paulo nesta terça-feira, 30. A cantora se apresenta no Espaço Unimed pela primeira vez com a turnê HOLY FVCK.

A artista foi fotografada na saída do local na companhia da sua equipe e de seguranças, onde ela chegou a atender alguns fãs.

Vale lembrar se apresenta na capital paulista hoje e nesta quarta-feira, 31. Depois parte para Belo Horizonte, tocando no dia 2, e finaliza a estadia no Rio de Janeiro, com a apresentação no Rock In Rio, no dia 4 de setembro.

Demi Lovato desembarcou no Brasil no último domingo, 28, e esbanjou simpatia e foi recebida por um grupo de fãs que aguardaram ansiosamente para a chegada. Demi conversou e tirou fotos com o público e depois seguiu para o carro com sua equipe e seguranças.

Marcelo Sá Barretto/Agnews

Marcelo Sá Barretto/Agnews

Marcelo Sá Barretto/Agnews

Marcelo Sá Barretto/Agnews

