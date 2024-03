Deive Leonardo celebra o lançamento de sua turnê para 2024

Deive Leonardo revela o que os fãs podem esperar da turnê ‘Antes e Depois’, que acaba de ser lançada

O evangelista Deive Leonardo já está contando os dias para o início de sua turnê de 2024, chamada Antes e Depois. O projeto foi lançado nesta semana e já está com os ingressos praticamente esgotados em algumas cidades, como São Paulo. A nova turnê terá 50 datas e começa no dia 25 de março na cidade de Campinas.

"Estamos prestes a começar uma nova estação, uma tour inesquecível. 'Antes e Depois' é justamente porque nós somos uma geração que preza por transformações visíveis. 'Antes e Depois' é um ambiente como se fosse um espelho, para que você entenda aquilo que te falta e tome decisões para aquilo que você precisa, como horizonte infinito. A ideia é que, quando nos olhamos no espelho, é antes de termos de Jesus no nosso coração. Nós olhamos o nosso rosto agora e quando conhecemos Jesus, quando isso entra dentro de nós, quando nós nos olhamos no espelho a vida diz que não é mais sobre a gente. É sobre Jesus. O reflexo em nós é a imagem de Cristo", disse ele.

Então, o artista refletiu sobre a importância da fé em sua vida e a alegria de alcançar o sucesso com sua evangelização. "Eu oro todos os dias, leio a Bíblia todos os dias. Impactar tantas pessoas é uma coisa que eu nem consigo nem dimensionar. Sou um menino de Joinville, a minha cidade tem 600 mil habitantes. Então, se um dia eu sonhasse muito grande, eu ia dizer que estaria falando para 50% da minha cidade que seriam 300 mil pessoas. Hoje, quando nós postamos um vídeo na internet, nós temos uma média de um milhão a dois milhões de visualizações, dentro de um lapso temporal de uma hora, isso um vídeo normal. Quando é um vídeo viral, a gente tem de dois a quatro milhões em uma hora. Então, eu aprendi a pensar assim: que um milhão de pessoas na verdade são 10 estádios lotados de gente para ouvir a palavra. Assim, a gente acabou perdendo o controle do alcance, o controle de onde essas mensagens chegam e hoje para mim isso é uma coisa que me recarrega, com muita alegria e responsabilidade, porque quanto mais nos é dado mais nos é cobrado", contou.

