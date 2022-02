Com vibe mais sensual e animada, Duda Beat lança 'Dar Uma Deitchada'

Saindo de uma era dark, Duda Beat espera transformar 'Dar Uma Deitchada' em hit de verão

Isabela Thurmann Publicado em 18/02/2022, às 12h54

Vindo de uma era mais dark, Duda Beat (34) surpreendeu os fãs com a música que lançou nesta sexta-feira, 18.

Dar Uma Deitchada, além de ter a expectativa de ser um hit de verão, traz muita identificação e sensualidade.

Em conversa com a CARAS Digital, a cantora contou tudo sobre a canção, o videoclipe, a dancinha, a transição entre a vibe sombria e a animada e os planos para o futuro.

Como o próprio nome já diz, a música junta a vibe da pessoa ‘cansada’, trazendo o paralelo com a pessoa ‘gostosa’. “O Tomás, que é meu parceiro, ele mesmo já me ouviu falar: ‘aí, tô tão cansada… mesmo sendo uma gostosa’. E ele foi uma das pessoas que sugeriu: ‘acho que você poderia escrever um negócio sobre isso’”, disse a pernambucana. “Eu estava em uma imersão, aí eu tomei um vinhozinho e falei: ‘acho que hoje vai ser o dia que eu vou escrever esse negócio’. E veio”, explicou com muito bom-humor.

Duda Beat conversa com a CARAS Digital sobre 'Dar Uma Deitchada' (Fernando Tomaz)

“‘Dar uma deitada’ é uma frase de Duda Beat”, contou sobre o nome da canção. “É uma frase que está na minha vida. Inúmeras vezes eu, na casa da minha amiga, a gente almoça e fala isso!”.

O fato de Dar Uma Deitchada estar sendo lançado na época de Carnaval traz a ideia do ‘hit de Carnaval’. Duda quer que isso aconteça: “Eu tô tentando não colocar expectativa, mas eu quero muito que aconteça. Quero muito que as pessoas dancem no TikTok, que ela viralize. É um desejo, né? Sonho é sonho. A gente joga pro universo”. Porém, mesmo se não acontecer, só o fato de estar transparecendo seus sentimentos reais já a agrada: “Eu acho que o que vai acontecer certamente é que muita gente vai se identificar. Eu acho que isso é uma coisa que acontece já no meio trabalho. Muita gente se identifica com as coisas que eu falo porque é muito real, muito honesto, muito verdadeiro. São sentimentos humanos”.

A compositora revelou que pretende trazer mais a dança para sua obra, até nas músicas tristes. Inclusive, o novo hit vai vir acompanhado de um ‘challange’ no TikTok.

“Ninguém é um negócio só. Os dois fazem parte de Duda Beat”, respondeu ao ser questionada sobre a transição entre a era mais sombria para essa mais animada. “Eu sou uma artista que, quando lanço um disco, eu me aprofundo na narrativa. Você conta uma história e as pessoas entendem: ‘aqui ela tá sofrendo’, ‘aqui ela já superou’, ‘aqui ela já não quer mais’, ‘aqui ela quer dançar”.

Duda Beat conversa com a CARAS Digital sobre 'Dar Uma Deitchada' (Fernando Tomaz)

Marcado para ser lançado no dia 12 de março, o clipe de Dar Uma Deitchada ainda não foi gravado porque ela acabou de voltar de uma viagem para a Jamaica com seu parceiro. As imagens vão começar a ser feitas na próxima segunda-feira, 21. “A ideia é que eu vou estar mais sensual, por causa da personagem ‘gostosa’. Vão ter essas personagens, porque a música é uma conversa entre amigas”. Por causa disso, Duda até pensou em fazer o hit como um feat, porém chegou a conclusão que é uma conversa consigo mesma: “A identificação é maior”.

Muitas pessoas acham que a era Te Amo Lá Fora já terminou, mas a artista garantiu que ainda não. Duda pretende lançar o clipe nos próximos meses. Portanto, ela vai continuar transitando entre as vibes dark e animada. “Devem vir parcerias esse ano, provavelmente mais animadas. Mas, quero finalizar a era porque foi difícil no sentido do trabalho e eu ainda não tive a oportunidade de fazer show do Te Amo Lá Fora. Então, 2023 a gente vem com disco novo, tudo novo!”, prometeu.

Confira a música Dar Uma Deitchada, de Duda Beat: