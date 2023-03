Chris Martin, do Coldplay, aparece em ensaio de bateria de estudantes da USP

Estudantes de direito receberam surpresa do vocalista Chris Martin na zona sul de São Paulo

Imagina a cara dos estudantes quando viram nada mais, nada menos, que o vocalista do Coldplay, Chris Martin, na sua frente. Imaginou? Pois é!

Os integrantes da banda super bem-sucedida, que fará nada mais, nada menos, que 11 shows em três cidades do Brasil, está curtindo passeios um tanto alternativos em São Paulo. O vocalista, apaixonado por música, resolveu prestigiar o ensaio de bateria dos alunos de direito da Universidade de São Paulo.

Segundo informações na web, Chris estava na região do Ibirapuera, zona sul da capital, quando ouviu o som dos instrumentos e resolveu checar do que se tratava. Solícito, ele tirou foto com o grupo e ainda o elogiou.

Os recentes shows da banda britânia no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, tem rendido centenas de vídeos na internet. As luzes das pulseiras dadas ao público são um show a parte. O vocalista falando algumas frases em português também causa ainda mais proximidade com o público apaixonado.

A banda é conhecida por defender o amor, a sustentabilidade, diversidade e mais. Em uma das músicas do show, o vocalista chega a fazer pedido inusitado para os milhares de pessoas que o acompanham: que elas desliguem o celular somente naquela faixa para curtir o momento e se conectar com o som.