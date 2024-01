Causa da morte de Sinéad O’Connor é revelada por legista

A cantora Sinéad O’Connor faleceu aos 56 anos de idade em julho de 2023, mas a causa da morte só foi revelada agora. Saiba o que aconteceu

A cantora Sinéad O’Connor deixou os fãs saudosos ao falecer com 56 anos de idade. A morte dela aconteceu em julho de 2023, quando ela foi encontrada desacordada em sua casa em Londres, na Inglaterra, e a morte foi declarada pouco depois. Agora, a causa da morte dela foi revelada.

De acordo com o site da Revista People, o comunicado de um legista revelou que a cantora morreu em decorrência de causas naturais . Com isso, a justiça anunciou que encerrou a investigação sobre a morte da artista.

Logo depois da morte dela, o legista do caso informou que não havia uma causa médica para o falecimento e que a autópsia seria realizada. Desde o início, a polícia local não tratou a morte dela como suspeita.

Vale lembrar que Sinead O'Connor se aposentou dos palcos em 2021, quando disse que estava cansada e tinha envelhecido. Em 2022, ela foi hospitalizada para tratar a sua saúde mental após a morte do seu filho Shane, que tinha apenas 17 anos quando tirou a própria vida. Na época, ela disse: “Meu lindo filho, a luz da minha vida, decidiu terminar sua luta terrena hoje e agora está com Deus. Que ele descanse em paz e que ninguém siga seu exemplo. Meu bebê. Eu te amo muito. Por favor, fique em paz”, disse.

O primeiro álbum da artista foi lançado em 1987 e se chamava The Lion And The Cobra. Nascida em Dublin, na Irlanda, em 1966, ela fez sucesso com a música Nothing Compares 2U e conquistou o mundo com sua voz potente. Inclusive, a artista chegou a ser eleita a número um do ano de 1990 pela revista Billboard.

A cantora deixou outros três filhos. O último post dela nas redes sociais foi feito em 2016, quando mostrou uma foto em preto e branco com a legenda: “Ame a vida que tens e agradece o que és!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sinead O'Connor (@oconnor.sinead)

Sinéad O'Connor deixou instruções para os filhos

A morte da cantora Sinéad O'Connor deixou familiares, fãs e artistas enlutados e com saudade. Em 2021, Sinéad deu uma entrevista à revista americana People em que falava sobre seu livro de memórias intitulado “Rememberings”. Durante a conversa, a artista revelou que deu instruções para seus filhos sobre o que fazer caso ela morresse.

Segundo a dona do álbum “The Lion And The Cobra”, seus filhos deveriam ligar para o seu contador antes de ligar em busca de socorro. O motivo disso era que a cantora queria preservar sua arte e suas finanças.

“Veja, quando artistas morrem, eles têm muito mais valor do que quando estão vivos. Tupac [rapper americano assassinado em 1996] lançou muito mais álbuns desde que ele morreu, do que ela tinha lançado quando estava vivo, é o tipo de coisa nojenta que gravadoras fazem”, disse Sinéad na época.

A artista comentou sobre as instruções aos seus filhos: “Por isso eu sempre instruí meus filhos desde quando eles eram muito pequenos, ‘Se sua mãe cair morta amanhã, antes de ligar para o 911 [serviço de emergência], ligue para o meu contador e tenha certeza de que as gravadoras não comecem a relançar meus álbuns e não falar para você onde o dinheiro está’”.