Carol Roberto prepara shows especiais com muitas atrações no 'Carol Folia': ''Venham se divertir comigo''

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 13h50

Na próxima quinta-feira, 21, durante o feriado, a ex-participante do The Voice Kids, Carol Roberto (16) vai fazer uma grande festa de Carnaval em São Paulo, intitulado Caral Folia.

O primeiro evento da cantora acontece em um Carnaval fora de época que tem tudo para ser super divertido após 2 anos sem eventos: "Tudo começou com uma versão caseira desse evento durante o feriado de carnaval que passei no interior de São Paulo com meus familiares. A ideia é resgatar uma festa onde você possa ir com sua família e amigos, e estar em um ambiente saudável e seguro.", revelou ela ao lembrar da criação do empreendimento.

Além de um show exclusivo da artista, outras atrações como Kaio Viana, Tília (17), Taby (16), DJ Rodrinho Dantas, BFF Girls, Grupo on Fleek e Vittoria Dutra (16) também irão se apresentar na festa!

"Estou muito feliz em participar do Carol Folia ao lado da Carol e de tantos outros amigos! Adoro e admiro muito o trabalho da Carol e amei o convite. Tenho certeza que vai ser tudo, principalmente depois de tanto tempo sem carnaval", contou Taby.

Kaio também se demostrou feliz com a participação no evento: "A expectativa está bem grande, será meu primeiro show após a minha turnê de estreia nos Estados Unidos. Tenho certeza que vai ser um evento lindo para retornar para casa. E com certeza, o público pode esperar muitos hits, e claro, Formosa tá nesse setlist".

"Estar no palco é fundamental para qualquer artista, é a nossa casa e esse será um dos primeiros shows que faremos depois de dois anos de pandemia. Estamos felizes de poder curtir essa data tão especial, ao lado de pessoas tão maravilhosas", falaram ainda as integrantes do BFF Girls.

Além do show de São Paulo na quinta-feira, 21, Carol vai repetir o feito no domingo, 24 no Rio de Janeiro: "Galera, dia 21 é feriado então junte os amigos, chame a família e venham se divertir comigo no Carol Folia, está incrível o line-up da festa.", finalizou Carol, convidando seus fãs.

