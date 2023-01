Cantor sertanejo morre ao ser atingido por 20 tiros na frente da noiva

Noiva de cantor sertanejo Igor Moreira, assassinado aos 29 anos, desabafa nas redes sociais

O cantor sertanejo Igor Moreira faleceu aos 29 anos de idade após ser atingido por tiros em sua casa na Zona Norte de Manaus. De acordo com o site G1, ele foi abordado por suspeitos enquanto chegada em casa com a esposa e teria sido perseguido pelos suspeitos para dentro do imóvel, quando foi atingido por cerca de 20 disparos.

A polícia ainda investiga o caso e procura pelos suspeitos, mas os detalhes ainda não foram revelados.

Igor Moreira era conhecido na região de Manaus e tinha uma agenda de shows em bares e eventos da região. Ele também tocava teclado. O rapaz tinha 3 filhos e um enteado.

Nas redes sociais, a noiva dele desabafou sobre a tragédia. "Neste momento tô sem chão, sem conseguir dormir, sem conseguir pensar ou acreditar que isso tá mesmo acontecendo. Tenho acesso às contas de redes sociais dele e vou bloquear só pra não ter mais postagens marcando ele. Isso dói muito pra gente, espero que entendam. Meu Deus, está doendo tanto, tanto que, às vezes, não consigo nem respirar. Só quero lembrar dele sorrindo pra mim e me falando que me amava todos os dias", disse ela.