Música / Sucesso

Anitta concorre em uma das principais categorias do Grammy Latino

Anitta é indicada na categoria de Gravação do Ano no Grammy Latino 2022 e concorre com nomes como Shakira, Rosalía e Christina Aguilera

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 11h10

Anitta - Foto: Reprodução / Instagram