Filha de Tata Werneck cai no choro com maquiagem bizarra da mãe: "É demais"

Viajando por Orlando, Tata Werneck aposta em maquiagem bizarra e sua filha Clara Maria, de 4 anos, cai no choro com o resultado; veja o vídeo!

A atriz e apresentadora Tata Werneck compartilhou um momento engraçado com sua filha, Clara Maria, de 4 anos, fruto de seu relacionamento com Rafa Vitti, nesta terça-feira, 30. Em suas redes sociais, a famosa mostrou que sua herdeira se assustou com uma maquiagem artística que ela fez durante uma viagem da família para Orlando, nos Estados Unidos.

Em seu perfil oficial do Instagram, Tata compartilhou um vídeo onde Clara apareceu chorando no colo de seu pai, enquanto mostra o resultado de sua transformação em Hulk, super-herói da Marvel. No registro, a atriz apareceu super séria para a câmera ao exibir sua maquiagem bizarra.

"Para todos que perguntarem, minha filha pediu. Fiquemos combinados assim", escreveu ela na legenda da publicação. Logo, um internauta lhe questionou sobre o motivo do choro da pequena. "Porque ela tá chorando tadinha?", perguntou. "Porque eu me maquiei de Hulk ahahah", respondeu a artista.

Tata ainda compartilhou o processo da produção, mostrando todos os detalhes de sua maquiagem. "Arrume se comigo pra ser um adulto que se humilha sem necessidade pra agradar uma criança que acabou não gostando da maquiagem e você acabou ficando excluído do grupo", disse a comediante.

Nos comentários, seus seguidores se divertiram com os vídeos. "Ela só tinha uma maquiagem e um sonho…", brincou um fã. "Demorei alguns segundos pra reconhecer", admitiu outro. "O que eu já ri disso não tá escrito", escreveu mais um. "Você é demais", declarou um internauta.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Claudio Gabriel agradece parceria com Tata Werneck em Terra e Paixão

Em recente entrevista à CARAS Brasil, o ator Claudio Gabriel, que viveu Tadeu na novela Terra e Paixão, da Globo, agradeceu sua parceria com Tata Werneck na produção. Na trama, seu personagem viveu um casamento de fachada, quando na verdade gasta todo seu dinheiro para encontros virtuais com uma camgirl, mulher que se expõe sensualmente na internet, interpretada pela humorista.

"Nosso clima é ótimo, tanto nos bastidores quanto nas cenas. Mútua admiração e respeito. Nos divertimos demais", declarou o artista na conversa. Claudio ainda falou sobre como foi viver o personagem na televisão. "Eu sabia que ele tinha ingredientes interessantes, camadas que eu poderia explorar. Acho que o fato de ser um personagem cômico, apesar de trilhar por linhas obscuras e patéticas, ajudou a conquistar o público", acrescentou o ator.

Clique aqui e confira a entrevista completa!