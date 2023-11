Grávida, Gabriela Pugliesi mostra detalhes de sua rotina intensa de treinos

À espera de seu segundo filho, a influenciadora digital Gabriela Pugliesi segue com sua rotina de exercícios durante a gestação; confira detalhes!

Grávida de seu segundo filho, a influenciadora digital Gabriela Pugliesi contou que não deixou de lado a sua rotina fitness. Nesta segunda-feira, 13, a famosa, que é conhecida por seus hábitos saudáveis na internet, mostrou alguns detalhes de seu treino durante a gestação de seu novo herdeiro com Tulio Dek.

A mãe do pequeno Lion, de 1 ano, surgiu nos stories de seu Instagram seguindo com sua prática de exercícios mesmo com a gravidez. Nos vídeos, a influencer exibiu sua barriga, que já está com um volume considerável, enquanto fazia exercícios para seus seguidores.

Na companhia de seu primogênito, Gabriela se mostrou fazendo exercícios de agachamento de diversos tipos, sendo que alguns incluíam pesos para potencializar seu treino. Mais tarde, ela ainda publicou as vídeos no seu feed e declarou que não consegue ficar sem se exercitar.

"Segundou!! E eu AMO uma rotina! Há muitos anos eu acordo e faço a mesma coisa. Supercafé e treino! NADA é melhor pra viver a vida do que uma rotina saudável!", disse ela na legenda da publicação.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

Gabriela Pugliesi fala sobre o fim de sua amizade com Mari Gonzalez

No fim de outubro, a influenciadora Gabriela Pugliesidecidiu revelar ao público o que lhe levou a terminar sua amizade com a ex-BBB 20, Mari Gonzalez. As duas, que eram muito amigas e inseparáveis, acabaram se afastando com o tempo e o motivo foi revelado no programa De Frente Com Blogueirinha, da qual a influencer fitness foi uma das convidadas.

Na entrevista, a ex-esposa do influenciador Erasmo Viana revelou o verdadeiro motivo do término de sua amizade. Após ser questionada sobre a sua mudança no círculo de amigos, a famosa opinou sobre o assunto. "Eu acho que as amizades às vezes mudam de acordo com sua fase de vida. E é natural, não é porque aconteceu alguma coisa ou teve briga. Às vezes são ciclos que se encerram, as pessoas têm que normalizar mais isso", disse.

Em seguida, ela afirmou que ela era grudada com Gonzalez, que recentemente se separou do ex-BBB Jonas Sulzbach, mas que as coisas mudaram sem ter um conflito. "A gente não brigou, só se afastou da vida mesmo, juro. Eu adoro ela, tenho certeza que ela tem um carinho por mim", contou. "Eu falei com ela quando eu fiquei grávida do Lyon. A gente teve uma fase que éramos super amigas, grudadas, e agora a gente não é mais. Mas não é por isso que teve briga, não teve nada. Só um afastamento mesmo".

A influenciadora também apontou o fim de seu casamento com Eramos como um dos principais motivos do fim de sua amizade. "Era um término que a gente estava muito inserido naquela turma. Na verdade, meu ex era amigo dos namorados delas. Era a turma deles, mas que eu fiquei super amiga das meninas", contou. "Eles são amigos do ex. Ai, às vezes o relacionamento acaba e dá uma afastada. Normal."