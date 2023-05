Thais Fersoza atrai os olhares com look poderoso em show do marido

Thais Fersoza usa look dourado com decote poderoso e curtinho para prestigiar a gravação do DVD do marido, Michel Teló

A atriz e apresentadora Thais Fersoza (39) esbanjou estilo ao marcar presença na gravação do DVD do marido, o cantor Michel Teló (42), na noite desta segunda-feira, 15, em São Paulo. Ela posou no camarim do amado antes do início da apresentação e exibiu o seu look poderoso.

A estrela apostou em um vestido dourado de manga comprida, com direito a decote estiloso e a barra curta, que deixou em evidência as pernas torneadas dela.

Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo com a sua preparação para o grande evento da noite e o exibiu o look de vários ângulos. "Hoje é dia de Rolê Aleatório! Sim, em plena segunda-feira, com muitos amigos e música boa, um projeto novo super top do marido que vocês vão curtir bastante. Prepara que ele tá chegando com TUDO!!! Vocês vão pirar!!! Pode começar que eu tô prontinha pro rolê!", declarou.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Michel Teló faz homenagem para a esposa, Thais Fersoza

No dia do aniversário de Thais Fersoza, o cantor Michel Teló fez um post especial para celebrar o aniversário da esposa. Ele mostrou um vídeo com momento dos dois com os filhos, Melinda e Teodoro.

"Hoje o dia dia é dela!!!! O meu amor sem fim! Sabe isso que vc desejou no fundo da sua alma? Eu te desejo infinitas vezes mais! Eu não consigo ser feliz sem você. Que a sua vida seja plena de todas as coisas boas desse mundo! Deus te abençoe e te proteja sempre!!!!! Tenho muito orgulho da mulher que você é! Que alegria celebrar mais um aniversário ao seu lado! Te amo infinito @tatafersoza. Felicidade, sabedoria e paz!!!!", afirmou ele.