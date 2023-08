Saiba quem é a irmã mais velha de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen exibe foto rara com a sua irmã mais velha, Raquel, que acaba de completar 50 anos de vida

A modelo Gisele Bündchen pegou os fãs de surpresa ao exibir uma foto inédita ao lado de sua irmã mais velha, Raquel, que acaba de completar 50 anos de vida. Para celebrar a data especial, a top model postou uma foto ao lado da irmã em um encontro delas e fez questão de elogiá-la.

“Viva a Raquel! Feliz aniversário, mana! Sou eternamente grata por sempre cuidares tão bem de mim e de todas nós. Te desejo o mundo! Que todos teus sonhos se realizem. Muita saúde, muito amor, muita paz e muitas alegrias na tua vida sempre. Te amo”, contou ela. Agora, quer saber mais sobre a irmã mais velha da modelo? Confira abaixo:

Raquel mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com a sua família. Ela é discreta nas redes sociais e não costuma mostrar muito sobre a sua vida pessoal. Ela é a mãe de Duda Bündchen, de 15 anos, fruto do casamento com o advogado Paulo Borges. Duda se tornou famosa durante a infância, quando se inspirou na tia famosa e seguiu a carreira de modelo.

Vale lembrar que Gisele Bündchen tem mais quatro irmãs: a sua gêmea, Patricia, e também Rafaela, Graziela e Gabriela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

A festa de aniversário de Gisele e Patricia Bündchen

No último dia 20 de julho, a modelo Gisele Bündchen comemorou seus 43 anos com a irmã gêmea, Patricia Bündchen. Neste sábado, 22, a top model então compartilhou cliques raros de sua intimidade com a família para mostrar como foi a celebração de aniversário.

Nos registros, a loira revelou que elas viajaram com as filhas e fizeram uma viagem apenas de meninas. Para um local frio, com montanha e lago, Gisele Bündchen e Patricia Bündchen curtiram com suas hedeiras.

"Queria agradecer a todos que tiraram um tempinho para parabenizar e mandar boas energias no nosso aniversário. Tenho tanta sorte de poder passá-lo com minha irmã gêmea e nossas pequenas. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor", escreveu a top model brasileira sobre o aniversário.

A festa simples que fizeram durante a viagem contou com um bolo de chocolate com morangos e a presença de alguns integrantes da família, incluindo a filha de Gisele, Vivian Lake. A família parecia estar a bordo de um iate, mas não deram mais detalhes.