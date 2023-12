Saiba o preço do look de Lorena Improta para a gravação do DVD do marido

Casada com Leo Santana, Lorena Improta escolhe look grifado para marcar presença na gravação do DVD do marido. Saiba quanto custa!

A dançarina Lorena Improta caprichou na escolha do seu look para prestigiar um evento do seu marido, o cantor Leo Santana. Nesta quinta-feira, 14, ele reuniu seus fãs e amigos para a gravação do DVD PaGGodin em um clube na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, a esposa dele marcou presença com um modelito sofisticado.

Lore surgiu com peças da grife Pucci. A dançarina escolheu uma saia lápis com a estampa Le Girandole, que custa US$ 605 - cerca de R$ 2.970 -, sandália com a mesma estampa, que custa R$ 1.020 - cerca de R$ 5 mil, e lenço com a estampa Marmo-Print Large Silk Carré, que é avaliado em US$ 725 - cerca de R$ 3.500.

Na entrada do evento, ela exibiu sua beleza impecável e o estilo sofisticado ao posar com o look grifado, que custa mais de R$ 11 mil.

Vale lembrar que Lore é mãe de uma menina, Liz, de dois anos, fruto do casamento com Leo Santana.

Fotos: Webert Belicio / AgNews

Homenagem de aniversário

Lore Improta encantou seus seguidores ao fazer uma postagem em seu Instagram celebrando uma data muito especial! A filha da dançarina e influenciadora digital, Liz, completou 2 aninhos de vida nesta terça-feira, 26.

A pequena surgiu esbanjando fofura em um vídeo que aparecia com um vestido branco e carregando um balão dourado no formato do número dois, e na legenda a mamãe escreveu uma linda homenagem. "Hoje é o dia da nossa felicidade, 2 aninhos do amor das nossas vidas. Liz tem um jeito único de fazer nossos dias felizes, ela chegou e trouxe transformação e muito amor, é o nosso coração fora do peito, nossa bênção e promessa de Deus! Que Ele continue te iluminando com tudo de mais lindo sempre. Parabéns, filha! Te amamos", declarou.