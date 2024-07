Rafaella Justus surge com bolsa caríssima em praia de Miami

De férias com o pai, Roberto Justus, e a madrasta, Ana Paula Siebert, a adolescente Rafaella Justus apostou em bolsa de grife para ir à praia

A jovem Rafaella Justus, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, esbanjou estilo e sofisticação ao mostrar o look que escolheu para curtir a praia em Miami, nos Estados Unidos. Ela está de férias no exterior junto com a família do pai e apareceu com uma bolsa caríssima em seu dia ao ar livre.

Nas redes sociais, a madrasta dela, a influencer Ana Paula Siebert, compartilhou uma foto da enteada e de uma sobrinha durante o dia de sol. Na imagem, Rafaella usou uma bolsa se crochê da grife Prada. O item custa R$ 11.500 na loja da marca no Brasil.

Vale lembrar que Rafaella Justus completará 15 anos no dia 21 de julho de 2024. Ela terá uma festa de debutante luxuosa nas próximas semanas.

A divisão da guarda de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi questionada em sua rede social como é a guarda de Rafaella Justus com o pai, o empresário Roberto Justus. Nesta terça-feira, 09, a loira esclareceu a divisão já que a herdeira está viajando com o pai em Miami, nos EUA, enquanto ela está no Brasil trabalhando.

Ao notarem a ausência da adolescente em alguns momentos da família da jornalista nos últimos dias, como o aniversário de 81 anos de Helô Pinheiro, muita gente se questionou como seria a divisão entre eles. A esposa de Cesar Tralli então contou como é a dinâmica entre eles para ficarem com a garota. Ticiane Pinheiro ainda revelou com quem ela mora.

"A Rafa mora comigo e dorme no pai uma ou duas vezes na semana. Um final de semana ela fica comigo e no outro com o pai. Nas férias, ela fica metade comigo e a outra metade com o pai. Dividimos assim...", disse como fazem.